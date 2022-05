- Ogre : la sortie sur Xbox et Playstation

Publié le Jeudi 19 mai 2022 à 11:30:00 par Marine Le Pivain

Il est pas vraiment fait mention d'un marais mais bon…

Pas de marais, ni de créatures fantastiques MAIS en tout cas ça reste intimidant comme engin…

Je sais pas de quoi vous parlez hein, moi je parle de gros tanks, d'hovercrafts et d'une guerre cybernétique avec des engins qui s'appellent des Ogres.

Du coup ça sort sur Playstation et Xbox, on pourra trouver la version update sur PC aussi et on notera la sortie sur Switch le 25 Mai.

Ogre c'est un jeu de stratégie au tour par tour qui requière des décisions tactiques et un chemin de pensée stratégique et minutieuse. Ayant fait ses preuves en format jeu de plateau et récemment sur PC, on ne peut qu'apprécier le portage sur console, pour que ça touche plus de monde.