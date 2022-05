- GreedFall 2 annoncé par Nacon et Spiders

Publié le Jeudi 19 mai 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Sans surprise

Ce n'est une surprise pour personne. Après le joli petit succès du jeu Greedfall, Spiders et Nacon ont officialisé hier le développement de Greedfall 2.Le jeu vous permettra d'incarner un natif de l'île de Teer Fradee, réduit en esclavage et emmené de force sur le continent de Gacane, d'où sont originaires les colons. Sur ces terres en guerre, où les factions politiques se déchirent, vous allez devoir gagner votre liberté et tenter de retourner sur votre île.Le jeu se déroule 3 ans avant le premier opus.Sortie sur PC et consoles prévue en... 2024.