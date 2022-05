(TEST) Vampire The Masquerade Swansong (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Jeudi 19 mai 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

La mort aux dents

J'ai été privé de soirée de lancement du jeu Vampire The Masquerade Swansong. A base de "ah désolé monsieur, vous n'êtes pas sur le listing". Et de "non, on ne vous connait pas monsieur". Sans oublier le "ça ne va pas être possible monsieur". J'ai même cru entendre un "il a des baskets, il rentre pas".Bref, je suis rentré chez moi un peu déçu et chafouin.Vincent m'a dit que c'était peut-être parce que lors de la présentation du jeu, j'ai essayé d'arracher la carotide d'un développeur avec les mains pour prouver que quand on sait bien s'y prendre, c'est plus facile qu'avec les dents.Mais je n'y crois pas un seul instant : les gens ne sont pas aussi rancuniers.Alors à la place, j'ai testé le jeu. Tant mieux, parce qu'il est chouette.