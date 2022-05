Endling, un jeu de renard

Publié le Vendredi 20 mai 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Avec une jolie queue

Plus de 28 000 espèces animales sont en voie d'extinction. Et c'est sur ce constat que débute Endling, un jeu qui sort sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch.Il est développé par Herobeat Studios et édité par HandyGames (THQ Nordic).Vous allez y incarner le dernier renard sur Terre. Une renarde, pour être exact. Qui a donné naissance à des petits renardeaux qu'il va falloir nourrir et protéger.Jeu d'exploration, Endling est prévu pour cette année.