- FOBIA – St. Dinfna Hotel sort le 28 juin

Publié le Vendredi 17 juin 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Vacances à l'hôtel

Vous vous appelez Roberto. Bon, c'est nul, mais ça pourrait être pire. Vous pourriez vous appeler Kévin, Killian ou bien Sylvain. Mais non, vous êtes Roberto. Et vous êtes un journaliste, dépêché à l'hôtel St. Dinfna, pour enquêter sur des événements surnaturels qui s'y sont déroulés.FOBIA – St. Dinfna Hotel est un jeu d'horreur prévu cette année sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5. Il sortira le 28 juin.Une démo est disponible sur PC, via Steam