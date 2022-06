- Petit Island, un jeu tout mignon

Publié le Vendredi 17 juin 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Mignon mignon mignon mais gros gros gros

Il y a bien longtemps, grand-père était un chat brave et aventurier. Il a vécu mille choses, fait milles découvertes, et a visité mille lieux... Mais alors que ses années d'exploration sont derrière lui, il raconte ses expérience fabuleuses à sa petite-fille, Lily.Mais comme sa mémoire lui joue des tous, Lily décide de vivre les mêmes aventures, en suivant le carnet de route de son papy.Petit Island est un jeu d'aventure et d'exploration signé Soedesco, destiné à toute la famille. Mignon tout plein.