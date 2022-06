Sword and Fairy: Together Forever, un RPG chinois

Publié le Vendredi 17 juin 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

On nem ou pas

Eastasiasoft Limited a annoncé la sortie de Sword and Fairy: Together Forever le 4 août prochain sur PS4 et PS5. Il s'agit d'un RPG chinois, s'inspirant de la mythologie du pays.Au menu, des paysages merveilleux, de vastes forêts luxuriantes, des cascades majestueuses, de grandes campagnes verdoyantes... le tout peuplé de démons. A vous d'explorer ce monde.La série Sword and Fairy est une vieille série qui a débuté en 1995 et est en Chine, une des plus populaires.Quant à l'histoire, elle n'a pas été dévoilée. On sait simplement qu'il y aura plusieurs personnages jouables, que vous pourrez switcher de l'un à l'autre instantanément, qu'il y aura des villes à visiter, des caractéristiques et compétences à améliorer au fil de l'expérience glanée, des créatures à apprivoiser...