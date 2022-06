- MIRA and the Legend of the Djinns, un nouveau Metroidvania

Publié le Jeudi 16 juin 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Quand il fait trop chaud, je mets des shorts, plutôt que des Djinns

Assemble Entertainment et le développeur Littleknightgames ont dévoilé leur nouveau Metroidvania, MIRA and the Legend of the Djinns. Un Metroidvania, in the pocket (comprenne qui pourra) et c'est normal que ce soit in the pocket quand on a des djinns (double vanne).Inspiré par des artworks pixel méditerranéens, MIRA and the Legend of the Djinns prend ses sources dans les cultures marocaine et berbère. Le jeu raconte l'histoire de Yuba, une jeune chasseuse de trésors, et d'une mystérieuse Djinn, Mira. Tous deux voyagent dans le monde dévasté d'Amazgesh pour retrouver leur mémoire perdue.Prévu pour 2023, le jeu s'offre une vidéo d'annonce et une page Steam