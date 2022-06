- Chimeraland ouvre ses prÃ©inscriptions

Publié le Jeudi 16 juin 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Monstres en kit

Free-to-play prévu pour cet été sur PC, iOS et Android, Chimeraland vient d'ouvrir ses préinscriptions, pour être certain d'être du lot le jour J.Chimeraland vous emmène dans un univers où les monstres des légendes du monde entier ont pris vie. Sur terre, sur mer, vous pouvez les rencontrer, les combattre, les vaincre et les apprivoiser pour ensuite vous en servir comme monture. Mieux encore : votre chimère, si elle dévore une chimère ennemie, pourra s'approprier une partie de son corps.Ajoutez des constructions, des armes par centaines, des personnages personnalisables... et vous aurez un aperçu du jeu, e vidéo :