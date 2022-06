Stalker 2 : Heart of Chornobyl s'offre une vidÃ©o et une nouvelle date

Publié le Jeudi 16 juin 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Repoussé, encore

Bonne nouvelle, GSC Game World a dévoilé un tout nouveau trailer pour son FPS S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Un des jeux les plus attendus à la rédaction.Mauvaise nouvelle, GSC Game World a repoussé son jeu à début 2023. Il sortira sur Xbox Series et PC... Poum, disparues les Xbox One, PS4 et PS5. Même si on peut imaginer une sortie, plus tard, sur la dernière console de Sony.Les développeurs sont basés à Kiev et continuent de bosser, malgré la situation... la majorité du développement a toutefois été migrée à Prague.Allez, faites-vous plaisir :