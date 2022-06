- Digimon Survive sort le 29 juillet

Publié le Jeudi 16 juin 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Digipokémon ?

Bandai Namco a annoncé la sortie de Digimon Survive pour le 29 juillet prochain. On vous rappelle que le jeu sortira sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch. Il sera aussi compatible PS5 et Xbox Series (pour les versions PS4 et Xbox One respectivement).Pour rappel, dans Digimon Survive, vous découvrirez un nouveau groupe d’adolescents, avec Takuma Momozuka à sa tête, qui se perd lors d’un voyage scolaire en camping. Le groupe se retrouve alors transporté dans un monde étrange rempli de monstres et de dangers.De quoi occuper votre été.