- Blackguards 2 est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 16 juin 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Lisez notre test de la version PC avant

Développé par Daedalic Entertainment, Blackguards 2 est un RPG stratégique au tour par tour, sorti en 2015. Vous allez y découvrir l'histoire de Cassia, bien décidée à revendiquer le Trône de Requin. Cette jeune nobre, défigurée, doit renverser l'usurpateur qui l'a jetée au fin fond des donjons d'Aventuria. Mais avant d'assouvir sa vengeance, Cassia va devoir recruter les Vainqueurs des Neuf Hordes et des mercenaires pour lui prêter main forte.Jusqu'à 20 joueurs sont recrutables pour composer votre groupe de héros. Chacun a ses propres caractéristiques, compétences et style de combat.Plus de 20 heures de jeu sont proposées. Et si vous voulez savoir ce que nous en avions pensé à l'époque ... bah, c'est pas ouf.