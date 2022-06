- Mirages of Winter : un jeu à ambiance sublime

Publié le Jeudi 16 juin 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Vivement l'été

Développé par Mirari Games, Mirages of Winter est un jeu à ambiance, dont les décors ont tous été peints à la main, à l'encre. Dans un monde recouvert par l'hiver, vous allez devoir explorer les paysages et résoudre les énigmes, dans le but de trouver les 5 éléments qui vous permettront de passer au printemps.Les développeurs n'ont pas précisé si, pour les allergiques, il est quand même possible de rester en hiver ou de passer directement à l'été parce que bon, le printemps, fait chier, quoi.Inspiré des philosophies zen et taoïstes, avec des poèmes célébrant l'harmonie de l'homme avec la nature, le jeu se veut avant tout relaxant. Une invitation onirique qui manque quand même, à mon goût, de lance-roquettes et de grenades à fragmentation.A découvrir sur Steam