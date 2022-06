(TEST) Zorro The Chronicles (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch)

Publié le Jeudi 16 juin 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Adultes s'abstenir

Aucun Antonio Banderas ou personnage animé n'arrivera jamais à faire oublier que Zorro a la tête de Guy Williams et puis c'est tout. Le reste n'est que pacotille, parodie ou pâle imitation. Parfaitement.Héros de mon enfance, et je ne me rappelle pas le nombre de fois où j'ai pu jouer au justicier masqué, Zorro débarque dans un jeu vidéo.Alléchant dans l'idée. Moins dans la réalisation : Zorro The Chronicles est un jeu destiné aux enfants. Et uniquement aux enfants. Déception et sentiment de trahison prédominent alors...