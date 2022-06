Aperçu des premiers jeux de casino en ligne

Publié le Vendredi 17 juin 2022 à 09:29:59 par Exterieur

Depuis la naissance d’Internet jusqu’aux casinos en ligne tels que nous les connaissons aujourd’hui, il y a eu du chemin. Nous vous en donnons ici un aperçu.

Premiers jeux sur les casinos en ligne

Jouer en ligne en ligne aujourd’hui n’a plus rien de particulier. C’est presque devenu un comportement commun à tous les amateurs et cela, en raison du développement d’internet. Alors qu’il y a quelque temps, il fallait se rendre dans un casino physique pour profiter de titres tels que les machines à sous, le blackjack, la roulette, aujourd’hui, il est possible de le faire à partir de chez soi. Comment sont nés les premiers jeux de casino en ligne ? Nous répondrons à cette question dans cet article.

Bref historique de l’émergence d’internet

Lors de sa création dans les années 1960, le but premier d’internet était de permettre aux chercheurs de partager leurs recherches entre eux. Dans le temps, les ordinateurs avaient une grande taille et ne pouvaient pas être déplacés. Pour l’utiliser, on était donc obligé d’aller sur place ou d’envoyer les bandes magnétiques en passant par le système postal.

La guerre froide a également eu un impact sur la création d’internet. Pour riposter au lancement du satellite Spoutnik par l’URSS, les USA ont cherché une méthode qui leur permettrait de continuer à partager des informations, même en cas d’attaque. C’est ainsi qu’est né l’Advanced Research Projects Agency Network ou ARPANET. C’est ce réseau qui a connu des modifications et est devenu Internet. Il faut dire que c’est la date du 1er janvier 1983 qui est considérée comme la date officielle de la naissance d’internet.

Internet et la possibilité de jouer à plusieurs jeux

L’expansion d’internet s’est faite très vite. Ce qui était juste un réseau utilisé par l’armée est devenu accessible à tout le monde. Mais déjà en 1962, on assistait à la programmation de ce qui est considéré comme le tout premier jeu vidéo de l’histoire. Il s’agit de Spacewar dont l’instigateur était Steve Russel.

Quelques années plus tard, Rick Blomme crée une version améliorée de Spacewar. Dans cette dernière, les joueurs pouvaient utiliser des terminaux différents sur un système PLATO. PLATO est en fait un ancien système de réseau informatique qui permettait de faire des partages d’informations entre les ordinateurs. Mais c’est réellement à la création d’ARPANET qu’on a pu assister à la création de certaines applications ludiques comme Zork, Maze, Avatar ou Airfight.

Lorsque Internet s’est développé et n’était plus l’apanage des seuls mordus d’informatique, de plus en plus de développeurs sont nés. Ces derniers ont effectué des expériences diverses leur permettant de faire jouer plusieurs personnes à la fois.

Tout cela est précurseur de la naissance des jeux de casino en ligne. Après la découverte d’internet par le monde entier, dans les années 1990, tout était devenu possible. Le pionnier dans le domaine des jeux de casino en ligne est réellement Microgaming qui a vu le jour en 1994.

Mais une chose était de proposer des jeux de casino en ligne, une autre était de pouvoir sécuriser les différentes transactions. Le développement de Cryptologic a facilité les choses et il était devenu possible de jouer sur des casinos en ligne en toute sécurité. Aujourd’hui, les choses paraissent plus simples avec la pléthore de sites qui proposent des titres de casino en ligne. C’est notamment le cas de book-of-ra-slot.fr sur lequel vous avez la possibilité de jouer en ligne dès que vous le souhaitez. Dans le temps, il était possible de jouer aux machines à sous et au blackjack virtuel, mais avec un graphisme assez médiocre. C’est d’ailleurs tout ce que la technologie de l’époque pouvait faire.

Aujourd’hui, ces titres sont toujours disponibles, mais avec des graphismes incroyables. Vous avez même la possibilité de jouer avec un croupier en direct en restant chez vous.

Le poker

Le poker fait partie des premiers jeux de casino. On estime qu’il a vu le jour en 1995 via les serveurs Internet Relai Chat. Viendra ensuite Planet Poker, la première plateforme véritablement dédiée au jeu et créée en 1998. Ce site mettait surtout en vedette le Five card draw, encore appelé le poker fermé. Il a fallu attendre 2001 pour voir les plateformes de poker se multiplier, avec plusieurs tournois et variantes du jeu.

Les machines à sous en ligne

L’histoire de la machine à sous en ligne est intrinsèquement liée à celle de l’éditeur Microgaming. Pendant que les bandits manchots faisaient encore fureur dans les casinos physiques, Microgaming a créé Cash Splash en 1998, la première machine à sous progressive jouable en ligne. Ici également, il a fallu attendre les années 2000 pour voir les machines à sous se multiplier. L’une des années déterminantes a été 2004, celle durant laquelle Microgaming a créé Lara Croft :Tomb Raider, la machine à sous dérivée du jeu-vidéo.

La régularisation des casinos en ligne : une étape clé du développement des jeux

Le véritable obstacle qui pouvait arrêter les casinos en ligne était la législation et la sécurité des transactions. Il était difficile pour les gens de mettre leur argent dans quelque chose qu’ils ne connaissaient pas et dont ils n’étaient pas sûrs.

Cependant, à partir de 1994, des licences ont commencé à être délivrées à des opérateurs de jeux d’argent en ligne. Le précurseur était le territoire indépendant d’Antigua et Barbuda à travers la signature du Free Trade and Processing Zone Act. Avant de donner leur accord aux casinos en ligne, les autorités s'assurent que le casino répondait à un certain nombre de critères.

Aujourd’hui, de nombreux États accordent des licences aux casinos en ligne, leur permettant de proposer ainsi leurs services en toute légalité. Les plus connus sont notamment la Kahnawake Gaming Commission, La Malta Gaming Authority, le gouvernement du Curaçao. Vous avez la possibilité de vous assurer que le casino dispose bien d’une licence avant de l’adopter.

En plus de la licence, il existe des commissions de régulation indépendantes qui permettent aux casinos d’avoir plus de poids. Le logo d’eCOGRA par exemple sur le site d’un casino en ligne montre que vous pouvez lui faire confiance.

En conclusion, les jeux d’argent en ligne ont conquis le monde entier grâce au développement fulgurant d’internet et de la technologie. Il n’est plus seulement possible de jouer sur ordinateur, vous pouvez également jouer sur votre mobile. D’ailleurs, le jeu mobile constitue ce qui rapporte plus au secteur. On estime que près de la moitié des gains des joueurs, c’est-à-dire 48% proviennent des personnes qui jouent sur mobile. En 2018, le marché mondial des jeux d’argent en ligne était à peu près de 50,85 milliards d’euros.