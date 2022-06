Labyrinth of Galleria: The Moon Society pour début 2023

Publié le Vendredi 17 juin 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Comme vous avez de grands yeux...

NIS America a dévoilé son nouveau dungeon-RPG, Labyrinth of Galleria: The Moon Society. Le jeu est annoncé sur Nintendo Switch, PS4 et PS5, pour le début de l'année 2023.Suite de Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk, Labyrinth of Galleria: The Moon Society vous met dans la peau immatérielle d'un esprit errant, invoqué par Madame Marta, en attente d'une prochaine mission. Avec l'aide d'Eureka, l'assistante de Madame Marta, et accompagné par une armée de poupées, vous allez explorer un labyrinthe peuplé de créatures enchantées...Le jeu promet plus de 50h de durée de vie et s'offre une nouvelle bande-annonce.