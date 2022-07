- Date de sortie révélée pour Skull & Bones

Publié le Vendredi 8 juillet 2022 à 11:00:00 par Sara Brugioli

La piraterie en force

Après le gameplay, vient la date de sortie pour Skull and Bones, de chez Ubisoft.Le jeu sortira donc le 8 Novembre 2022, et les précommandes sont dejà disponibles. Pour rappel, le jeu vous met dans la peau d'un pirate, et vous pourrez explorer les mers en affrontant ou en vous alliant avec d'autres joueurs.Un trailer de gameplay est sorti, pour récapituler toutes les informations précédemment données par Ubisoft.