Un nouveau trailer pour Fallen Legion Revenants

Publié le Vendredi 8 juillet 2022 à 10:10:00 par Ambre Cogné

Le retour d'un mort-vivant

NIS America dévoile un nouveau trailer pour leur compilation de jeux Fallen Legion. Rappelons que celle-ci comprend Fallen Legion: Rise To Glory et Fallen Legion Revenants, deux action RPGs dans lesquels vous incarnez l'espoir d'un peuple sans roi tombé sous le joug d'un tyran.Vous pourrez tenter la compilation le 26 août de cette année sur PS5, Xbox Series et Xbox One.