- Nouvelle extension de Gwent, cette fois une campagne solo

Publié le Vendredi 8 juillet 2022 à 10:05:00 par Sara Brugioli

Une expansion autonome

Gwent Rogue Mage est la première extension solo autonome de Grwnt, le jeu de cartes issu de l'univers The Witcher.Dans cette extension, vous allez suivre le voyage d'un jeune mage, Alzur, et de sa camarade Lily, qui se lanceront dans une quête à la recherche d'une arme vivante hyper-puissante pour détruire la menace des monstres. En effet, le jeu prend place bien avant que Geralt et compagnie se baladent sur le continent, mais plutôt vers les temps de la Conjonction des Sphères, cet évènement ayant amenés des hordes de monstres dans le monde.Alliez des éléments de deckbuilding, de stratégie et de roguelike, et explorez les meilleures combinaisons. Le jeu est disponible dès maintenant.