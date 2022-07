- Matchpoint – Tennis Championships est disponible

Publié le Vendredi 8 juillet 2022 à 10:15:00 par Sara Brugioli

Bientôt à Roland Garros

Le développeur Torus Games a sorti son nouveau jeu de tennis, Matchpoint - Tennis Championships, disponible sur Playstation 4 et 5, et sur Xbox One et Series.Le jeu propose un mode carrière qui vous permettra de vous immerger completement dans la vie d'un joueur de tennis professionel, complet de systeme de rivalités,de physiques réalistes pour les balles, et le choix d'un coach qui vous aidera à vous améliorer. Le jeu est également jouable en multijoueur, et cela n'importe quelle plateforme votre adversaire utilise, grâce à la fonctionnalité de crossplay.Voici un trailer, si vous souhaitez en apprendre plus.