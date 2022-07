Une date de sortie pour Cursed to Golf

Publié le Vendredi 8 juillet 2022 à 10:30:00 par Ambre Cogné

Golf ou crève

Le rogue-like de golf de Chuhai Labs sortira donc le 18 août de cette année ! Cursed to Golf vous invite à incarner un golfeur mort sur le green et envoyé au purgatoire du golf. Vous devrez faire face aux épreuves de 18 niveaux répartis dans 4 mondes. A vous de devenir maître du swing et des capacités spéciales, ou "Ace Cards", que vous pouvez acheter lors de vos tentatives.Cursed to Golf sortira sur PC, Xbox One, Xbox Series et Switch comme annoncé, mais également sur Playstation 4 et Playstation 5 sans délais supplémentaires.