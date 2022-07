The Dark Pictures Anthology : The Devil In Me

Publié le Vendredi 8 juillet 2022 à 10:45:00 par Sara Brugioli

Ambiance Bates Motel

L'anthologie The Dark Pictures s'offre un nouveau lieu terrifant et des nouveaux personnages à torturer dans The Devil In Me.Cette fois-ci, c'est dans un château que les joueurs vont devoir accompagner les personnages. Plus précisement, une reconstitution fidèle du château sanglant de H.H. Holmes. Nos personnages, une équipe de tournage pour une chaîne télévisée, y seront attirées par l'invitation d'un certain Granthem Du'Met. Et ils vont s'en rendre compte trop tard, mais c'était un piège...En tout cas, on s'attend à des gros frissons de la part de ce jeu, et on a des grands espoirs au niveau des personnages, le casting promettant des belles performances (Jessie Buckley, entre autres, nommée aux Oscars).