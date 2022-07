- L'Edito du Dimanche

Publié le Dimanche 10 juillet 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Avis de décès

Avis de Décès



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de



Cedric Gasperini

1973-2022

Sa chère, tendre et aimante épouse, ses deux adorables filles, vous font part de leur douleur, suite au décès prochain de leur mari et père. Parce qu’il a chopé le COVID, qu’il en chie sa race avec 40°C de fièvre minimum, et on vous rappelle qu’au-dessus 40°C, on peut être sujet à des délires et hallucinations. On vous laisse imaginer le bonhomme, vu son état initial, en proie à des délires et hallucinations. Vous imaginez le carnage ?Résultat, parce qu’il avait trop chaud, il s’est étalé nu sur le carrelage. Ça aurait été une bonne idée s’il n’avait pas décidé de faire ça chez les voisins, devant leurs 5 enfants et de battre les bras et les jambes pour, je cite « dessiner un ange dans la neige ».Ça fait aussi deux fois qu’on le récupère in-extremis à poil dehors armé de son lance-pierres et sa batte de baseball pour aller chasser comme Rahan, mais sans coutelas, parce qu’il veut se faire un collier de dents. De dents de chat, de chiens, d’humains, d’oiseaux, peu importe, il veut un collier de dents.Bref, il délire tellement que ça ne présage rien de bon par la suite, surtout pour sa santé mentale qui n’était déjà pas terrible.La famille vous préviendra, au cas où ça vous intéresse, de la non-cérémonie des funérailles, Cedric ayant demandé expressément que son corps soit jeté aux cochons, pour, je cite encore « être réincarné en saucisson et andouillette ».Il aurait pu s’arrêter là et s’écrouler dans son lit à alterner grelottements et suées, à ne se nourrir que de paracétamol et d’eau fraîche.Mais vous le connaissez. Ce n’est pas le genre à mourir tranquillement sans emmerder son monde.Par exemple, depuis ce matin, il demande, avant de finir dans l’estomac d’un porc, à ce qu’on lui prélève un testicule et qu’on le mette en culture, pour, je cite toujours « faire pousser un arbre à couilles ». Il a fallu qu’on lui enlève la petite cuillère des mains en lui disant qu’on s’en chargerait après sa mort, que ça serait mieux.Idem. Il voulait absolument aller faire le marché ce matin, sans masque, et faire la bise à tous les petits vieux.Donc. Il va mourir. Et à bien y réfléchir, le plus tôt sera le mieux.