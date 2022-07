(TEST) Yurukill : The Calumnation Games (PC, Switch, PS4, PS5)

Publié le Vendredi 8 juillet 2022 à 12:00:00 par Sara Brugioli

dissequer

Ah, les stages... Une experience incroyable pour tout jeune étudiant. Le moment de prouver au monde que vous êtes un adulte, qui peut travailler comme un grand (et faire des belles photocopies et du très bon café).Alors c'est vrai, les stages chez Gamalive c'est quand même special. Pas de café à l'horizon (sauf pour moi, le reveil est rude...) mais écriture de news et tests de jeux. Et donc, quand le chef me confie une clé de jeu, je brandis mon panneau "Ne pas déranger, je joue pas : JE TESTE", et je me prepare àanalyser le jeu sous toutes ses coutures.C'est ainsi que Yurukill : The Calumnation Games m'a atteri entre les mains, et mon premier test "officiel" a vu le jour.Pour rappel, le jeu sort sur PC, Switch, PS4 et PS5, et c'est un mix de jeu d'aventure/enigme et Shoot 'Em Up. Reste à voir si le jeu a su nous convaincre de l'efficacité de ce mix.