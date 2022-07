Tout un tas de nouveautés pour la NACONCONNECT 2022

Publié le Vendredi 8 juillet 2022 à 11:30:00 par Ambre Cogné

Et un tas de bonne nouvelles !

Crown Wars: The Black Prince (Artefacts Studio) : 2023

Ravenswatch (Passtech Games) : Accès anticipé en 2023

Un titre non annoncé pour un jeu de survie Terminator (Nacon Studio Milan) : pas encore de date

ParadiZe Project (EKO Software) : 2023

Gangs of Sherwood (Appeal Studio) : 2023

Session: Skate Sim (Crea-ture Studio) : 22 septembre 2022

WRC Generations (KT Racing) : 13 octobre 2022

Test Drive Unlimited Solar Crown (KT Racing) : 2023

Ad Infinitum (Hekate) : 20 avril 2023

Clash: Artifacts of Chaos (Ace Team) : 9 février 2023

The Lord of the Rings: Gollum (Daedalic Entertainment) : 1er septembre 2022

Steelrising (Spiders) : 8 septembre 2022

Blood Bowl 3 (Cyanide) : 2022

Hell is Us (Rogue Factor) : 2023

RoboCop: Rogue City (Teyon) : juin 2023

War Hospital (Brave Lamb) : 2023

Chef Life: A Restaurant Simulator (Cyanide) : 2 février 2023

NACON Pro Compact ColorLight : 2022

NACON Revolution X Pro Controller Camo

NACON Daija Arcade Stick - Playstation 5 : 2022

RIG PRO Series 300, 500 et 800 : rentrée 2022

La NACONCONNECT semble s'être bien déroulé et nous a dévoilé tout un tas de nouveautés, comprenant à la fois des nouveaux jeux à venir et de nouveaux accessoires pour bien y jouer. La liste est longue, donc installez vous bien...Nouveaux jeux annoncés :Lineup sport et racing :Action aventure :Simulation :Nouveaux accessoires :Avec tout ça, vous pouvez bien entendu visionner la redifusion de la conférence en live :