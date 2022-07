- Nouvelle mise à jour majeure pour Baldur’s Gate 3

Publié le Vendredi 8 juillet 2022 à 11:15:00 par Sara Brugioli

Du changement à l'horizon

Larian Studios a annoncé le patch 8 de Baldur's Gate, j'ai nommé Of Valour And Lore.Cette mise à jour va permettre l'accès au joueurs à nombreuses additions: une nouvelle classe, celle du Barde, ainsi qu'une nouvelle race, le Gnome. Les joueurs pourront aussi débloquer la capacité Recital et jouer d'instruments de musique pour charmer les foules de PNJ. Deux nouvelles sous-classes font également leur apparition: le collège de la vaillance, portée sur le combat, et le collège du savoir, plutôt du côté érudit. Parmi d'autres petits ajouts, on notera les killcams pour les kills à distance, et les sous-titres en portugais brésilien.Vous pouvez consulter tous les changements en détail ici , et regarder le trailer du patch, ci-dessous.