Nine Noir Lives annoncé pour cet automne

Publié le Vendredi 8 juillet 2022 à 11:00:00 par Ambre Cogné

Un jeu de chat et de souris

Silvernode Games nous dévoile leur prochain point-and-click, Nine Noir Lives. Vous incarnerez Cuddles Nutterbutter, un enquêteur devant résoudre une enquête policière étrange et souvent drôle au sein d'un monde de chats antropomorphes. Si vous aimez les petits félins et/ou les jeux d'aventures, ce jeu se veut donc pour vous.Vous pourrez poser vos coussinets sur Nine Noir Lives sur Steam et GOG le 7 septembre de cette année, donc restez à l'affut...