HunterX disponible à la pré-commande

Publié le Vendredi 8 juillet 2022 à 11:50:00 par Ambre Cogné

On part en chasse

Le jeu d'Orange Popcorn est dès à présent disponible à la précommande. On vous en a déjà parlé en début de semaine (et même, c'est moi qui ai écrit la news !), mais je vous ferai tout de même l'affront de ré-expliquer le jeu : HunterX est un jeu d'action aventure dans lequel vous créez vos propres styles de combat en mélangeant les combos, les capacités spéciales et la magie occulte.La sortie sur Switch du jeu est fixée pour le 14 juillet prochain, votre attente touche donc bientôt à sa fin.