The Galactic Junkers maintenant disponible sur toutes les plateformes

Publié le Vendredi 8 juillet 2022 à 11:45:00 par Ambre Cogné

Encore plus de fatras

Après le succès du lancement de leur jeu sur consoles Xbox et sur PC, Evil Twin Artworks porte leur jeu sur Playstation 4, Playstation 5 et Switch. Vous pourrez donc incarner le capitaine en fuite d'un équipage de bras cassés sur toutes les plateformes modernes.Les versions PS4, PS5 et Switch sont dès maintenant disponibles.