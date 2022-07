La galerie de Kim

Publié le Vendredi 8 juillet 2022 à 18:00:00 par Julie Kim Guenego

Monokuma 2.0

Coucou, je vous invite à aller lire le test d’aujourd’hui sur Yurukill! J’ai dessiné un des personnages du jeu, son nom est Binko! J’aime beaucoup leurs chara designs et j’avoue que j’ai un faible pour ce type de visual novel, l’intrigue m’a rappelé les jeux Danganronpa, les éléments d'UI sont similaires à Dangaronpa V3 d'ailleurs. J'imagine que Binko joue le même role que Monokuma, le "guide" des personnages. Par contre l’aspect shoot em up ne m’enchante pas mais je n’ai pas testé le jeu alors à voir… Fun fact, le signe qu'elle fait est celui du renard!Bon je vais me reposer, à lundi :)