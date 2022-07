La semaine de Kim

Publié le Samedi 9 juillet 2022 à 12:00:00 par Julie Kim Guenego

J'ai mal au poignet

Récap de la semaine



Premier jour

Hello! C'est mon premier jour de stage aujourd'hui avec Sara et Ambre alors voila une petite iillustration de la situation (c'est exagéré), avec un dessin bonus de Digimon Survive qui sort bientot. :) Je suis pas très bavarde alors je vous laisse. A demain! (ᴗ˳ᴗ)



Encore un ciel bleu

J'ai commencé FF7R

Hello! Voici Aerith pour le dessin du jour, pas de rapport avec les news d'aujourd'hui mais j'ai récemment commencé le remake de FF7 et je suis fixée sur le jeu depuis quelques jours... Je pense que vous avez deviné qu'Aerith est mon personnage préféré haha

A demain pour un autre dessin, je serai à l'heure cette fois!

Jamais deux sans trois

Monokuma 2.0

Doodle Pokemon Go aujourd'hui pour feter les 6 ans du jeu! Ca fait un moment que j'ai décroché mais c'était plutôt fun :0 Faites pas attention au Dracaufeu pas bien polish...Petit tip de colo: les calques de fusion c'est super pratique pour faire une jolie lumière! Notamment Add et Color dodge :)Bonjour! Avec la news de la switch OLED Splatoon 3, j'ai décidé de faire une illustration dans un style similaire au jeu, c'est pas dans mon habitude de dessiner sans line mais je suis satisfaite. Je vais tenter d'expérimenter différents styles dans les jours qui viennent! D'ailleurs, ma soeur et moi on est de grandes fans alors le troisième jeu est deja précommandé hehe :P On a déjà deux switchs mais la nouvelle me tente vachement (゚ ー゚ ;Bref, à plus!Coucou, je vous invite à aller lire le test d’aujourd’hui sur Yurukill! J’ai dessiné un des personnages du jeu, son nom est Binko! J’aime beaucoup leurs chara designs et j’avoue que j’ai un faible pour ce type de visual novel, l’intrigue m’a rappelé les jeux Danganronpa, les éléments d'UI sont similaires à Dangaronpa V3 d'ailleurs. J'imagine que Binko joue le même role que Monokuma, le "guide" des personnages. Par contre l’aspect shoot em up ne m’enchante pas mais je n’ai pas testé le jeu alors à voir… Fun fact, le signe qu'elle fait est celui du renard!Bon je vais me reposer, à lundi :)