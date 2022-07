- Sortie de Forza Horizon 5: Hot Wheels

Publié le Mercredi 20 juillet 2022 à 11:10:00 par Ambre Cogné

De la gomme brûlée et des peintures chatoyantes



A vous de découvrir le trailer d'annonce et d'admirer les nouveaux biomes, du volcan en fusion à la toundra enneigée :





Playground Games nous invite à jouer avec les petites voitures de notre enfance avec l'extension Hot Wheels pour Forza Horizon 5. Vous pourrez y trouver 10 nouvelles voitures provenant tout droit des modèles en jouets classiques, une nouvelle histoire, de nouvelles pistes vertigineuses et 80 pièces de piste pour créer vos propres aventures.Ayant moi-même joué avec des Hot Wheels quand j'étais petite, je dois dire que cette extension semble vraiment très intéressante...L'extension est disponible à l'achat à 19,99 € sur PC à travers Steam , sur Xbox One et Xbox Series. Il est également inclu dans le Lot d'extensions de Forza Horizon 5, dans la version Premium du jeu. Enfin, il fait partie du Xbox Game Pass.