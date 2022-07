(TEST) Trust GXT 834 Callaz, un clavier TKL à petit prix

Publié le Jeudi 21 juillet 2022 à 12:00:00 par Ambre Cogné

Moins de doigts, moins de chocolat ?

Toujours en déplacement, Cedric a été bien content de tester un clavier compact sans pavé tactile. Hé oui, quand on jongle entre la maison et l'hôtel pour aller enseigner, il faut voyager léger. Il faut aussi un clavier bien résistant pour pouvoir frapper les étudiants pas sages et les stagiaires qui font des bêtises. Pas nous par contre, "Vous assurez bien." a-t-il dit à notre petit trio de cet été.Cependant, dix touches en moins c'est tant que ça ? Je sais qu'on dit que ce n'est pas la taille qui compte, mais tout de même...