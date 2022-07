Alfred Hitchcock - Vertigo sortira sur consoles prochainement

Publié le Jeudi 21 juillet 2022 à 11:30:00 par Sara Brugioli

Le roi du suspense dans le jeu vidéo

Microids a annoncé la date de sortie de leur jeu d'aventure narrative, Alfred Hitchcock - Vertigo. Le jeu sortira le 27 septembre sur consoles, étant dejà disponible sur PC.Le jeu raconte la troublante histoire d'Ed Miller, un écrivain qui as vecu un accident de voiture grave mais en est sorti indemne. Sa famille, qui voyageait avec lui, n'est pourtant pas retrouvée dans l'épave. Traumatisé par cette histoire, il souffre de vertiges et entame une thérapie, mais commencera à découvrir ce qui s'est passé lors de cette journée fatidique.Le jeu est dévéloppé par Pendulo Studios, et est dejà disponible sur PC.