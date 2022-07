EA FIFA 2023, la sortie est proche

Publié le Jeudi 21 juillet 2022 à 10:20:00 par Sara Brugioli

Bientôt des coups francs pour tous les joueurs

EA SPORTS a decidé d'une date pour FIFA 2023 : le jeu sortira le 30 septembre. Et il amènera avec lui son lot de nouveautés.FIFA 2023 sera le jeu le plus complet de la license, selon les dires de EA. La jouabilité sera améliorée grâce à la technologie HyperMotion2, et l'authenticité sera peaufinée avec un gameplay enrichi, des contenus inclusifs, des fonctionnalités de cross-play et des modes de jeu plus longs et étendus de la franchise.De plus, les joueurs pourront également jouer aux coupes du mondes féminines et masculines au sein du même jeu.