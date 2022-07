Le remaster PC de Spiderman s'offre des améliorations techniques

Publié le Jeudi 21 juillet 2022 à 10:00:00 par Sara Brugioli

Faut avoir un PC qui tient la route

À l'occasion de la sortie du remaster PC de Spiderman, qui était le jeu phare de la PS5, Insomniac Games offre des changements techniques au jeu.Le jeu profitera de la technologie de Ray Tracing, du NVIDIA DLSS et DLAA, de la prise en charge du format 21:9, et d'une amélioration générale des graphismes. Quant aux joueurs poosédant la DualSense, la manette star de la PS5, ils pourront profiter à fond des retours haptiques et des gâchettes adaptatives de celle-ci.Le jeu sera disponible aux joueurs PC le 12 août, mais les précommandes sont ouvertes dès maintenant, avec de bonus de précommandes disponibles.