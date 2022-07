La galerie de Kim

Publié le Mercredi 20 juillet 2022 à 19:00:00 par Julie Kim Guenego

Mes amis sont ma force !

Bonjour! Voici une illustration de Sora aujourd'hui, je suis en train de me refaire tout les Kingdom Hearts en ce moment, j'avais oublié que l'histoire était aussi farfelue... Bref, je me suis inspirée du style de colo et de line de Tetsuya Nomura (character designer sur Kingdom Hearts, Final Fantasy entre autres). La colo reste assez simple, sans effet de lumiere ou autre mais je suis satisfaite du résultat :) Je l'aurai peut etre peaufiné si j'avais plus de temps. Line inclus ci-dessous parce que je n'en fais pas souvent, painting over the sketch is way cooler.