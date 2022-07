F1 Manager 2022 révèle le classement des pilotes et du staff

Publié le Mercredi 20 juillet 2022 à 11:45:00 par Sara Brugioli

Devenir Mattia Binotto, pour les nuls

Pour les férus de F1 mais qui n'aiment pas la vitesse, F1 Manager 2022 permet de s'imaginer à la tête d'un écurie, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Frontier Developments révèle aujourd'hui les classements in-game des pilotes et des membres du staff de Formule 1. La note de chaque élément est le fuit d'une évaluation globale des vraies courses: la note finale de chaque pilote est obtenue à partir de neufs notes de performance. On voit donc une certaine attention à la précision et au réalisme. Même chose pour le staff, sa note sera calculée sur les performances de sa contrepartie réelle, et bien sur, toutes ces notes évolueront (ou diminueront) en fonction de la partie du joueur.Plus d'informations seront communiquées sur la chaîne Twitch dédiée au jeu, ce soir à 17H.