- Un trailer de gameplay pour Way Of The Hunter

Publié le Mercredi 20 juillet 2022 à 11:20:00 par Sara Brugioli

Pew Pew les biches

Encore plus de nouvelles pour Way Of The Hunter, prévu le 16 août sur PC, PS5 et Xbox Series. Cette fois-ci, c'est un trailer de gameplay, qui vient démontrer à tous les joueursce qui les attend dans le jeu.Un choix divers d'armes, une cabine pittoresque dans un open-world captivant, et du gibier à volonté. Au sein de Way Of The Hunter, il y en aura pour tous les tyopes de joueurs, du débutant au professionel de la gachette. Traquez votre proie, explorez le monde, et admirez la beauté des graphismes pour une experience la plus réaliste possible. On espère que ça sera suffisant pour motiver les chasseurs à abattre plus de pixels que d'animaux réels...