- L'extension L'épreuve de Bahamut, le Roi des Dragons de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, maintenant disponible

Publié le Mercredi 20 juillet 2022 à 11:30:00 par Sara Brugioli

C'est long, très long

L'extension du jeu STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN, L'epreuve de Bahamut, le Roi des Dragons, est disponible à partir de maintenant sur PC (Epic Games Store), PS4 et PS5, et Xbox One et Series.L'extension va raconter une histoire inédite, anterieure aux événements de l'histoire principale du jeu. Jack, le personnage titulaire du jeu, et ses amis parcourent les îles du Gardien en quête de réponses quant à l'apparition soudaine de Bahamut, le Roi des Dragons, et tentent de découvrir si celui-ci est un allié, ou un ennemi.Au rendez-vous pour les joueurs: des nouvelles armes, des nouvelles missions... bref, des nouvelles nouveatés.