- Sortie de As Dusk Falls

Publié le Mercredi 20 juillet 2022 à 11:40:00 par Ambre Cogné

L'aube se lève sur un nouveau jeu

Le "drame interactif" développé par INTERIOR NIGHT est dès à présent disponible sur PC à travers Steam , Xbox One, Xbox Series et mobiles à 29,99 €. Il est également disponible sur le Xbox Game Pass. As Dusk Falls vous invite à incarner deux familles entrelacées dans le crime et la violence, chacun de vos choix influant le chemin sur lequel vous marcherez.Le jeu peut être joué en solo, en multijoueur ou en mode "diffusion" pour les personnes diffusant sur Twitch. Le premier vous donne le contrôle total sur votre histoire, le second permet de joueur avec jusqu'à sept autres joueurs, chacun influançant des événements simultanément et le dernier laisse le soin à votre communauté de voter pour les actions disponibles à l'écran.