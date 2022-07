- Call of the Wild: The Angler sera bientôt disponible

Publié le Mercredi 20 juillet 2022 à 11:45:00 par Sara Brugioli

On va pêcher mais sûrement pas pécho

La belle saison est arrivée, et avec elle la possibilité de sortir et d'explorer la nature, ainsi que pêcher si c'est ce que vous aimez. Call of the Wild : The Angler propose justement cela, sur PC à partir du 31 août.Embarquez, en solo ou entre amis, pour trouver le meilleur coin de pêche dans ce monde ouvert paisible et réaliste au possible. Inspiré par les beautés naturelles du Wyoming, les joueurs pourront explorer à pied, en bateau, ou en véhicule. Le jeu promet de reproduire fidélement "toute l'adrénaline de la pêche en eau douce", chaque espece de poisson nécessitant une technique différente pour l'appréhender.