- South of the Circle sera bientôt disponible

Publié le Mercredi 20 juillet 2022 à 11:50:00 par Sara Brugioli

Ça rafraîchit!

South Of The Circle, du studio State Of Play (candidat aux BAFTA), s'apprête à sortir sur PC, Switch, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5. Le jeu promet une aventure narrative captivante.Peter, votre avatar et personnage joueur, est arrivé en Antarctique. Ici, il doit faire face à son passé et son présent, mais il doit également survivre à tout prix dans ce lieu hostile. Il aura l'occasion de repenser à tous ses choix de vie (littéralement). Le jeu prend place dans les années 60, en pleine Guerre Froide, et est rendu vivant par un large cast d'acteurs.Le jeu sortira le 3 août prochain, sur PC et consoles.