Microsoft lance la campagne Power Her Dreams

Publié le Jeudi 21 juillet 2022 à 09:45:00 par Ambre Cogné

La bonne conscience ne coûte pas plus de 100 000$

La Fondation Mamba et Mamacita, qui vise à créer un environnement positif pour les athlètes défavorisés

Girls Who Code, qui tente d'augmenter le nombre de femmes dans le monde de l'informatique

Microsoft s'invente caritatif avec la campagne Power Her Dreams, célébrant quelques-unes des femmes de nos jours, incluant(Première joueuse de la NCAA ayant battus des records importants),(Joueuse de basket-ball la plus décorée de l'histoire du Kentucky) et(Première femme afro-américaine à remporter le concours d'orthographe Scripps).Power Her Dreams vous invite à vous rendre sur le site de la campagne et à partager votre rêve et comment vous compter y parvenir. Pour chaque rêve partagé, Microsoft donnera 10$ à l'association de votre choix, entre :Il est notable que Microsoft plafonne les dons à 50 000$ par association.Mais ils ont produit une superbe vidéo avec Vanessa Bryant nous assurant que "elle" peut tout faire, donc c'est tout excusé, pas vrai ?