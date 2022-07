Microids fête les 20 ans de la série Syberia

Publié le Jeudi 21 juillet 2022 à 09:30:00 par Ambre Cogné

Nostalgiques, prenez garde...

Pour fêter les 20 ans de la franchise Syberia, créée par Benoît Sokal, Microids lance Microids Backstage , un blog revenant sur les jeux de l'éditeur-développeur et nous invitant dans les coulisses de ces productions. Le premier opus porte justement sur Syberia.De plus, Microids nous dévoile une vidéo exclusive commémorant la série de jeux, dédiée à Benoît Sokal, décédé en 2021, à sa femme Martine et à ses enfants, Hugo et Jule. Attention aux nostalgiques, cette petite bande annonce tentera de vous prendre au coeur...