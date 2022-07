Lost Ark, la mise à jour de juillet

Publié le Jeudi 21 juillet 2022 à 11:00:00 par Sara Brugioli

Peut-être que ça va vous re-motiver

Lost Ark, le MMO RPG coréen a succès, s'offre une mise à jour pour le mois de juillet, qui s'appelle "Des sorts à la pelle".La mise à jour amène la possibilité de jouer en tant que la nouvelle classe introduite au jeu, l'Arcaniste, ainsi qu'un nouveau niveau de difficulté pour les raids de légion, le niveau "infernal". On pourra aussi explorer les nouveaux défis des donjons des abysses, découvrir des nouveaux éléments cosmétiques, et prendre part à un événement à théme estival.On vous laisse justement regarder le trailer de l'événement estival, et si vous le voulez, lire la note de mise à jour