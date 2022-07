Shattered Heaven annoncé sur PC

Publié le Jeudi 21 juillet 2022 à 11:40:00 par Ambre Cogné

Jouer cartes sur table



Le jeu sortira sur Steam dans le dernier trimestre de cette année.

Développé par Leonardo Production, Shattered Heaven se vante d'être le premier roguelite narratif avec construction de decks. Il vous invitera dans une histoire complexe de trahisons, de dieux mourants, de malédictions et de punitions divines, dirigée par vos décisions et les cartes que vous avez en main.Construisez vos decks de départ (un pour chacun de vos trois héros) et opposez-vous à vos ennemis dans des donjons générés procéduralement au travers de combats tactiques...