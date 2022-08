Un nouveau trailer pour Sker Ritual à l'occasion de la Gamescom

Publié le Mardi 23 août 2022 à 11:20:00 par Sara Brugioli

Super ambiance entre potos

Le FPS en co-op d'horreur Sker Ritual s'est offert un trailer spécial pour la gamescom, avec du nouveau contenu dévoilé pour les joueurs et les détails d'une sortie prochaine en Early Access sur Steam.Le trailer gamescom "Meet the Elites" nous présente la Banshee qui peut se téléporter, le Marin électrifiant à la tête dure, le Fantôme invisible, et le poids lourds incendiaire Blazeslinger. Ces ennemis, d'un certain calibre, seront à affronter avec l'aide de vos amis dans des parties endiablées dans ce jeu en co-op. L'île de Sker a spécifiquement recruté ces entités pour leur capacités uniques et leur envie de vous péter les dents. Beaucoup de nouveaux visages sur le terrain, mais aussi des visages connus (et puis ya des entités sans visage) qui sont tous assoiffés de sang. Votre sang.Découvrez le trailer "Meet The Elites" ci-dessous, en attendant l'Early Access qui est prévu en Octobre.