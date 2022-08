Nouveau trailer pour The Callisto Protocol

Publié le Mercredi 24 août 2022 à 10:45:00 par Ambre Cogné

Pour mon prochain tour de magie, je vais changer ce zombie en pâte à tartiner !

Les développeurs de Striking Distance Studios et les éditeurs de KRAFTON Inc nous dévoilent un peu plus de gameplay pour leur prochain jeu d'action et d'horreur. En effet, on découvre un aperçu de ce que vous pourrez faire avec les "mutations" dans The Callisto Protocol. Pour le moment, on trouve surtout de la télékinésie qui vous permettra d'utiliser les adversaires comme boucliers ou de les projeter contre les murs.Le jeu sortira sur PC (à travers Steam ), Playstation 4 et 5 et Xbox One et Series le 2 décembre prochain. On a encore un peu d'attente, donc.