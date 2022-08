CYGNI: All Guns Blazing confirmé pour consoles et PC

Publié le Vendredi 26 août 2022 à 10:00:00 par Sara Brugioli

Tous à bord ce vaisseau

KONAMI a confirmé les plateformes de lancement de CYGNI : All Guns Blazing dans le cadre de la gamescom, et pour l'occasion a proposé une nouvelle bande annonce et des sessions avec les développeurs au salon de Cologne.GYGNI: All Guns Blazing est un Shoot Em' Up qui est un concentré de nostalgie pour les joueurs experts ayant connu l'âge d'or de ce genre. Le jeu était déjà annoncé sur Steam, mais KONAMI a confirmé que le jeu paraîtra également sur consoles next-gen (PS5 et Xbox Series) et que les joueurs peuvent déjà mettre le jeu en liste de souhaits sur Steam et le Playstation Store. Le jeu promet une action effrénée aux joueurs: plongés dans une bataille infernale, à court d'armes et d'effectifs, le joueur devra choisir entre l'attaque et la défense et défaire des vagues incessantes d'ennemis.Ci-dessous, la nouvelle bande-annonce du jeu, spécialement créée et dévoilée pour la gamescom. Le jeu est prévu en 2023.